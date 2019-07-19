Украинский тестировщик украл $10 млн у Microsoft на мошенничестве с подарочными картами. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.





Весьма занимательную историю на днях рассказали несколько тематических ресурсов. Она о том, как 25-летний украинец по имени Владимир Кващук, работая в Microsoft, украл у компании $10 млн в цифровой валюте. На этой неделе он был задержан местными правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.

Как сообщается в материалах дела, которое рассматривает Федеральный окружной суд Западного округа штата Вашингтон, Владимир Кващук проживает в США с 2015 года. Как следует из копии резюме, предоставленной суду, он специализируется на программировании. На работу в Microsoft Кващук устроился 26 августа 2016 года на должность тестировщика (Quality Assurance Engineer). Он присоединился к команде Universal Store Team (UST), которая в числе прочего обеспечивает поддержку направления онлайн-продаж и тестирует системы онлайн-продаж. В период с 26 августа 2016 года по 1 октября 2017 года он работал по контракту удаленно, а с 1 декабря 2017 года Microsoft взяла Кващука в штат на полный рабочий день и годовой зарплатой $116 тыс. Судя по всему, этого Кващуку оказалось недостаточно, поэтому он придумал, как заработать еще.

Тестировщики UST могут создавать тестовые аккаунты mstest, используя для этого специально выделенные рабочие электронные адреса и кредитные карты. В рамках тестирования системы они совершают бесплатные покупки физических товаров в онлайн-магазине, как обычные покупатели. При этом система устроена таким образом, что фактическая отгрузка физических товаров по таким тестовым транзакциям не осуществляется. По словам Microsoft, программа предназначена исключительно для совершения покупок физических товаров в интернет-магазине компании. И поскольку покупка цифровой валюты CSV в рамках этой программы тестирования не предполагалась, то и никаких защитных механизмов, как для физических товаров, не было. Таким образом, при покупке валюты CSV система генерировала подлинный сертификат для пополнения цифрового кошелька, привязанного к учетной записи.

Как сообщается, Владимир Кващук, злоупотребляя полномочиями, покупал подарочные карты и затем продавал их со скидкой. Обман вскрылся далеко не сразу. На деньги, вырученные от торговли подарочными картами, он смог купить себе автомобиль Tesla стоимостью $162 000 и дом у озера стоимостью $1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев на банковский счет Кващука поступило $2,8 млн. Кващук был уволен 22 июня 2018 года после того, как все вскрылось. В какой-то момент в Microsoft заметили резкий рост использования подарочных карт и, проведя внутренне расследование, раскрыли схему.

Общий ущерб, который Владимир Кващук нанес своими действиями Microsoft, оценивается в $10 млн. На данный момент дело рассматривается в суде. По предъявленным обвинениям украинцу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

Источник: The Register