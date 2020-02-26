Украинским изобретателям и стартаперам приготовиться. Открыта регистрация на всеукраинский форум инноваций «Innovation Fest»

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Последнее время мы много писали об украинском фонде стартапов, предоставляющем грантовое финансирование неперспективным украинским стартапам. И пока мы ждем объявления победителей второго отбора, открылась регистрация на ежегодный всеукраинский форум «Innovation Fest» и конкурсы стартапов, являющиеся его неотъемлемой частью. Министерство образования и науки Украины проводит форум уже в пятый раз, в этом году мероприятие состоится в Киеве 14 мая 2020 года.

В рамках Innovation Fest украинские ученые, изобретатели и стартаперы смогут представить свои лучшие проекты, побороться за их финансовую поддержку и встретиться с потенциальными инвесторами.

Как отметил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, за эти пять лет Innovation Fest дал хороший старт многим молодыми изобретателям. Например, финалист 2018 года Валентин Фречка, который создал технологию изготовления бумаги из опавших листьев RE-leaf, сейчас планирует запуск масштабной линии по переработке. В прошлом году мы писали о первой партии бумаги и упаковки из опавших листьев, изготовленных по технологии RE-leaf на Житомирском картонном комбинате.

Еще один пример: победитель прошлого года — стартап CamTouch. Созданное им портативное устройство, позволяющее превратить в интерактивную доску любую поверхность, был отобран международными экспертами и представлял Украину на самой технологической конференции мира «Startup Grind Global 2020» в Калифорнии.

Программа «Innovation Fest» 2020 года включает следующее мероприятия:

презентация инновационных разработок;

конкурс IT-EUREKA;

конкурс инновационных проектов;

питчинг финалистов программы YEP! Starter;

обучающие тренинги;

круглый стол «Развитие инновационной экосистемы в учреждениях высшего образования Украины».

Любой желающий может поучаствовать в этих мероприятиях, причем вход абсолютно бесплатный. Но нужно предварительно зарегистрироваться, заявки будут принимать вплоть до 8 мая 2020 по ссылке.

Кроме того, прямо сейчас проходит регистрация на два конкурса проектов для инноваторов:

конкурс IT-EUREKA;

конкурс инновационных проектов.

IT-EUREKA — это конкурс стартапов в области информационных технологий, который проводит шведская IT-консалтинговая компания Sigma Software при поддержке Министерства образования и науки Украины. К участию приглашают команды с проектами в следующих сферах: финансы, обработка трафика, реклама, информационная безопасность, AR/VR, развлекательные проекты и т.д.

Конкурс IT-EUREKA будет проводиться по двум направлениям: устройства и ПО. Крайний срок подачи заявки — 18:00 10 марта.

Что касается конкурса инновационных проектов, работы должны быть нацелены на создание и реализацию инновационного продукта в любой отрасли. Чтобы поучаствовать в этом конкурсе, проекту нужно иметь прототип технологии. Крайний срок подачи заявки — 18:00 6 апреля.

Более подробно узнать об условиях участия в конкурсах и «Innovation Fest» можно на сайте МОН.

Источник: МОН