Украинским пользователям YouTube включили функцию Спонсорства

Для пользователей YouTube из Украины наконец-то стала доступна функция Спонсорства. Теперь можно финансово поддерживать любимых блогеров прямо на YouTube.

Украинские блогеры сообщают, что пока не могут включить Спонсорство даже если канал соответствует требованиям. Возможно, стоит подождать несколько дней, прежде чем функционал заработает полноценно не только для обычных пользователей, но и для блогеров.

Благодаря функции «Спонсорство» пользователи могут поддерживать любимых авторов и получать различные бонусы, например эксклюзивные значки и доступ к авторским эмодзи.