Украинский сервис OLL.TV запустил пакет с телесериалами НВО от дистрибьютора “Амедиатека” за 99 грн/мес: «Игра престолов», «Мир дикого запада», «Настоящий детектив» и др.

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Сервис интерактивного телевидения OLL.TV первым в Украине открыл зрителям доступ к контенту “Амедиатеки” – официального дистрибьютора телесериалов НВО, к числу которых относятся такие проекты, как «Игра престолов», «Подпольная империя», «Сопрано», «Винил», «Прослушка», «Мир дикого запада» и другие.

Стоимость месячной подписки на данный пакет составляет 99 грн, предложение доступно только на территории Украины, можно использовать до трех устройств одновременно (ТВ, ПК, смартфоны) без дополнительной платы.

Список уже доступных телесериалов можно увидеть в разделе “Амедиатека” по следующей ссылке. В данный момент уже доступны третий сезон «Настоящего детектива», финал шведского детектива «Мост», продолжение нашумевшего «Мира дикого запада», при этом в OLL.TV обещают регулярно обновлять данный раздел новыми эпизодами и премьерами.

В январе 2018 года подписчики пакета “Амедиатека” на OLL.TV одними из первых увидят всемирную премьеру сериала «Мозаика», который представляет собой экспериментальный проект НВО от режиссера Стивена Содберга («Удача Логана», «Одиннадцать друзей Оушена»). Через мобильное приложение сериала зрители сами выбирают, за какой сюжетной линией детектива следить, и создают собственное развитие истории.

Источник: OLL.TV