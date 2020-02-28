Укравтодор запустил интерактивную карту автомобильных дорог. В перспективе к ней обещают подключить Waze, Bolt и Uber





Укравтодор объявил о запуске нового онлайн-инструмента — интерактивной карты дорожного покрытия. С его помощью можно в реальном времени контролировать выполнение программы строительства и ремонтов, получать информацию о состоянии проезда и объектах придорожного сервиса и, конечно же, оставлять жалобы о состоянии дорог.

Сервис доступен только в виде веб-версии и работает в тестовом режиме. Он состоит из трех основных модулей: первый — модуль контроля за соблюдением программы строительства и ремонтов (Дорожная стратегия 2020), второй — модуль для отслеживания ремонтных работ и состояния проезда и третий — модуль обращений с жалобами и рекомендациями.

Уже сейчас на карте можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновления дорог в этом году. С выходом новых постановлений Кабинета Министров Украины по запуску дорожных работ по другим источникам финансирования службы автомобильных дорог в регионах добавлять на карту актуальные участки. То есть, карта будет постоянно обновляться. Это первый модуль.

Что касается второго модуля, он отвечает за отображения объективной и актуальной информации о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытых участках и затрудненном движении), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и т.п. Сейчас основными источниками информации выступают дорожные службы, гидрометеоцентр, системы Weigh-in-motion, дорожных средств контроля (лидара, сканеров, камер), GPS-трекеры в технике подрядчиков и отчеты граждан о ситуации на дорогах. Также в рамках партнерского взаимодействия налаживаются договоренности об обмене данными с международными IT-компаниями, которые работают в Украине. По словам советника председателя Укравтодора Яники Мерило, следующим шагом станет интеграция карты с другими сервисами, такими как Waze, Bolt и Uber.

Напомним, ранее Укравтодор уже заключил соответствующие партнерские соглашения с Waze и Bolt. Судя по всему, на очереди Uber.

Наконец, последний модуль, с ним все предельно ясно — это онлайн-форма для обращений с жалобами и предположениями.

Планируется ли разработка мобильного приложения, пока неизвестно.

Источник: КМУ