Укравтопром: В августе украинцы купили всего 625 электромобилей (Топ-10), суммарное количество за 2020 год приближается к 5000 шт.

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В августе текущего года украинский автопарк пополнился 647 электромобилями, из этого количества легковыми были 625 и коммерческими — 22 автомобилями. По сравнению с августом прошлого года спрос на легковые электромобили снизился на 11% (коммерческих — на 61%), а если сравнивать с июлем 2020 года — то на 18% и 33% соответственно.

Как и ранее, при покупке электромобиля украинцы отдавали предпочтение бывшим в употреблении экземплярам — доля импортируемого секонд-хенда на августовском рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте новым был только один автомобиль.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf, за прошедший месяц 147 автомобилей этой модели получили украинские номера. В целом Топ-10 электромобилей выглядит следующим образом:

Nissan Leaf — 147 шт. Tesla Model 3 — 98 шт. Tesla Model S — 66 шт. FIAT 500е — 50 шт. Tesla Model X — 35 шт. Hyundai Ioniq — 33 шт. Chevrolet Bolt — 32 шт. BMW i3 — 24 шт Volkswagen e-Golf — 23 шт. Mercedes-Benz B-Class ED — 22 шт.

В сегменте коммерческих электромобилей почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. — 18 регистраций в месяц из 22.

Всего с начала 2020 года в Украине было поставлено на учет 4962 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 4737 легковых электромобилей, 224 коммерческих и один электробус.

Источник: Укравтопром