Україна піднялася на 15 позицій та зайняла 62-ге місце рейтингу швидкості мобільного інтернету Speedtest Global Index. Лідер за покриттям та швидкістю — все ще «Київстар»

Фахівці Ookla розробник популярного ПЗ Speedtest для вимірювання швидкості інтернет-з’єднання склали нову редакцію глобального рейтингу швидкості мобільного інтернету Speedtest Global Index за 2021 рік. У порівнянні з 2020 роком Україна піднялася в цьому рейтингу відразу на 15 позицій та зайняла 62-ге місце. Усього в рейтингу представлено 140 країн світу.

У новій редакції рейтингу мобільного інтернету Speedtest Україна з показником середньої швидкості завантаження 29,06 Мбіт/с випереджає Ірландію, Ізраїль, Казахстан та багато інших країн.

У порівнянні з груднем 2021 року Україна піднялася на дві сходинки рейтингу.

Лідерами Speedtest Global Index залишаються ОАЕ та Норвегія з показниками 135,62 та 118,44 МБіт/с.

«Київстар» — все ще лідер за покриттям та швидкістю серед українських операторів

Дані звіту Ookla свідчать, що лідером за швидкістю та якістю мобільного інтернету в Україні лишається «Київстар». Перше місце «Київстар» за підсумками всього 2021-го не стало великою несподіванкою, враховуючи, що «сині» очолювали рейтинг Speedtest Global Index за підсумками першого півріччя.

Середня швидкість завантаження даних у мережі «Київстар» становила понад 31 Мбіт/с, що підтверджують більш ніж 1 млн тестів у застосунку Speedtest, які українські користувачі робили в другому півріччі 2021 року. Розрив з Vodafone, яка займає третє місце з показником 29,18 Мбіт/с, мінімальний — різниця складає трохи більше як 2 Мбіт/с. Водночас lifecell відстає суттєво зі своїми 12,36 Мбіт/с.

Також «Київстар» отримав найвищий показник Coverage Score у Speedtest, набравши 623 бали. Це майже на 30% перевищує показник найближчого конкурента Vodafone, який мав 488 балів. Ця оцінка якості покриття визначається шляхом аналізу кількості місць, де оператори надають свої послуги, та якості мобільного зв’язку в кожному з цих місць.

Зростання середньої швидкості мобільного інтернету в Україні пов’язане зі збільшенням

кількості 4G-користувачів. В мережі «Київстар» на початок року було більш ніж 12 млн абонентів, які регулярно користуються 4G-інтернетом.