Вышел основной трейлер анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» по мотивам пьесы Леси Украинки (премьера – 2 марта 2023 года)

За месяц до национальной кинопремьеры студия Animagrad опубликовала второй трейлер анимационной ленты «Мавка. Лісова пісня». В видео зрители увидят эксклюзивные кадры, больше раскрывающие сюжет.

В трейлере Мавка предстает перед зрителями в новом образе – она просыпается после зимнего сна и пробуждает весь Магический Лес. Этот ее ежегодный ритуал перекликается с премьерой ленты, которая состоится в начале марта с приходом весны. Также в видео рассказывается о давней упорной борьбе двух миров – Мира Леса и Мира Людей.

«Когда мы начинали работу над «Мавкой», стремились адаптировать гениальную «Лесную песню» Леси Украинки для семейной анимации, сделать счастливым финал, поднять релевантные настоящему темы, как, например, экологические вопросы. Но мы даже не представляли, насколько сильно сюжет будет перекликаться с событиями, которые постигли каждого украинца в 2022 и продолжаются сейчас. Однако мы верим, что как в нашем мультфильме, так и в жизни свет обязательно победит тьму, и любовь преодолеет зло», — говорит креативный продюсер проекта Анна Елисеева.

В трейлере также показаны локации, вдохновленные украинскими видами. Взяв за основу ландшафты Украины, художники проекта создали новый фантазийный мир Мавки.

Кроме того, в видео зрители впервые услышат саундтрек «Мова Вітру» в исполнении Кристины Соловой и Артема Пивоварова, подарившего свой голос Лукашу. Артисты вместе написали текст песни, а Артем создал музыку. Премьера композиции и клипа к ней состоится уже 14 февраля ко Дню Влюбленных.

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Ранее авторы анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» подробно рассказали, кто из украинских актеров, певцов, музыкантов, культурных деятелей и телеведущих подарил свои голоса героям мультфильма.

Напомним, «Мавка. Лісова пісня» – это второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad («Похищенная принцесса: Руслан и Людмила»). Сценарий анимационной ленты базируется на классическом сюжете драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» и образах украинской мифологии.

Мультфильм создан студией Animagrad (FILM.UA Group) при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Агентства США по международному развитию (USAID Ukraine – USAID Украина). Кинотеатральную дистрибуцию проводит FILM.UA Distribution и Киномания.

Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня» по мотивам пьесы Леси Украинки выйдет в прокат 2 марта 2023 года.