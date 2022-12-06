Украинский стартап Promin Aerospace готовится к летным испытаниям ракеты в 2023 году

Promin Aerospace, стартап малых ракет-носителей, основан в 2021 году. «Проминь» продолжает планировать проведение первого испытания собственной технологии запуска малых спутников в начале следующего года, несмотря на продолжающуюся российско-украинскую войну.

«За последние 10 месяцев мы провели много исследований, занимались разработкой и производством, а в августе наняли двух инженеров», — Михаил Рудоминский, генеральный директор и соучредитель компании «Проминь».

Научно-исследовательская лаборатория «Проминь» находится в Днепре, городе, часто подвергающемуся обстрелам российскими ракетами. Чтобы обезопасить сотрудников, компания не публикует информацию о местонахождении своей лаборатории. «Проминь» противодействует перебоям с электричеством, питая производство от двух независимых линий.

«Мы не можем переехать из Днепра, потому что именно там мы нанимаем сотрудников. Здесь много специалистов», — сказал Рудоминский.

Днепр известен опытом в аэрокосмической отрасли – здесь базируется государственная аэрокосмическая компания «Южмаш» и конструкторское бюро космической техники «Южное».

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Хотя работа продолжается, война вынудила «Проминь» пересмотреть некоторые планы расширения. 22 февраля, за два дня до российского вторжения, Рудоминский отправил первую партию электронных писем с просьбой об инвестициях. Когда началась война, руководители «Проминя» поняли, что их инвестиционные планы придется отложить и уделить больше внимания безопасности сотрудников, их семей и близких, а также поддержать оборону Украины и заняться гуманитарной помощью. К началу апреля большинство сотрудников компании вернулись к работе на полную ставку.

«Психологически самое худшее для человека в военное время – это просто сидеть и ничего не делать, потому что ты беспокоишься о войне», — говорит Рудоминский.

Вместо запланированного на 2022 год расширения штата, «Проминь» удвоил усилия по проектированию за счет финансирования, полученного в ходе предыдущих раундов, и $100 тыс. финансирования, предоставленного Google в августе.

В начале следующего года «Проминь» планирует провести первый испытательный пуск малой ракеты в Украине. Планируется скромный подъем на высоту 100 м. Если компания не получит разрешение на запуск в Украине, скорее всего, это произойдет в Шотландии в конце лета. Достигнута договоренность о запуске с шотландского космодрома.

Источники: Promin Aerospace, Space News