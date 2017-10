«Укроборонпром» представил беспилотный БТР «Фантом-2» на выставке вооружения AUSA-2017 в США

Ведущий спецэкспортер Государственного концерна «Укроборонпром» ГХВП «Спецтехноэкспорт» впервые вывел украинский беспилотник «Фантом-2» на международную арену, представив данную модель на выставке AUSA-2017, которая в данный момент проходит в Вашингтоне (США).

Отметим, что «Фантом-2» является продолжением линейки колесных беспилотников, предназначенных для ведения современных боевых действий. Модель имеет колесную формулу 8х8 и при необходимости может быть оснащена гусеницами. Запас хода нового Фантома достигает 130 км, при этом он развивает скорость до 60 км/ч с помощью гибридного двигателя мощностью 80 кВт.

Управление осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность которого достигает 20 км или же посредством волоконного кабеля длиной 5 км. Машина оснащена спаренным 23 мм автоматическим пулеметом, системой залпового огня неуправляемыми ракетами РС-80 и двумя пусковыми установками для управляемых противотанковых ракет.

«Украинский ОПК быстро имплементирует опыт гибридной войны и внедряет в производство новейшие разработки. Первый «Фантом» был представлен международному сообществу в феврале текущего года на IDEX-2017, через полгода наши специалисты разработали следующую его модификацию, а уже сегодня «Фантом-2» становится премьерным вооружением на стенде Концерна в рамках AUSA-2017 «, — сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул.

Отметим, что Государственный концерн «Укроборонпром» впервые представляет передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army) в Вашингтоне. На стенде Концерна представлена новая украинская техника, которая доказала свою эффективность и защищенность реальными боевыми действиями — бронемашины, минометы, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение и много другого вооружения, которым пользуется украинская армия.

Также напомним, что в настоящий момент (10-13 октября) в Киеве проходит выставка «Оружие и Безопасность-2017», в рамках которой «Укроборонпром» и другие производители оружия и техники демонстрируют целый ряд интересных новинок, включая БТР-4МВ1 с усиленной по стандартам НАТО защитой.

Источник: Укроборонпром