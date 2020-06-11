Укрпошта хочет продать Главпочтамт на Крещатике за миллиард грн (и главный сортировочный центр в районе ЖД-вокзала), направив вырученные средства на покупку автомобилей, новые отделения и IT-системы

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Глава Укрпошты Игорь Смелянский заявил в эфире 24 канала, что они планируют продать помещение главного офиса на Крещатике, которое уже оценили примерно в 1 миллиард гривен. Он пояснил, что в Главпочтамте работают более тысячи людей, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин, следовательно ему не место на Крещатике.

«Крещатик, Майдан — места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпошта может смело работать не в центре», – пояснил Смелянский.

Он добавил, что можно оставить операционный зал Главпочтамта как символ и визитку, однако остальные помещения лучше продать инвестору.

«Чтобы привести офис в порядок надо 75 миллионов. Мы его содержим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые автомобили, новые отделения и IT-системы», – подчеркнул Смелянский.

Глава Укрпошты отметил, что благодаря закону, который был принят в ноябре 2019 года, они получили право продавать непрофильное имущество — и за короткое время заработали невиданную сумму. Только за одну неделю были проданы склады под Киевом и Львовом за сумму порядка 90 млн грн.

Смелянский также рассказал, что они планируют продать и главный сортировочный центр и переехать в другое место.

«Наш главный сортировочный центр, через который проходит 60% почты страны, расположен возле железнодорожного вокзала. 15 тыс. квадратных метров, 3 гектара земли. Зачем, чтобы в центр Киева съезжались авто со всей страны? Объект главного сортировочного центра стоит продать на застройки, офисы для IT-компаний, куда смогли бы приезжать люди из-под Киева на электричках. А мы построим современный новый сортировочный центр за пределами города, уменьшим трафик в Киеве и сможем таким образом профинансировать наше будущее», — подытожил глава Укрпошты.

Напомним, что в августе 2018 года Укрпошта подписала договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на ул. Хрещатик в Киеве с интернет-магазином Rozetka. В феврале 2019 года Укрпошта закрыла креативное пространство «Укрпошта Арт Хаб» в здании Главпочтамта в центре столицы и передала помещение в аренду Vodafone Украина Retail.

Источник: ЭП, 24 канал