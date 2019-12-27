Укртелеком передумал повышать тарифы на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года из-за «социальной важности услуги»

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Три дня назад Укртелеком объявил о повышении тарифов на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года, абонплата должна была вырасти примерно на 20%. Однако сегодня на официальном сайте компании появилось объявление, что Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии.

Полный текст заявления компании выглядит следующим образом:

«Укртелеком сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию Укртелекома для населения отложено. Рост расходов на оказание услуг связи, как в компании, так и в области в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, Укртелеком нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения. Компания продолжает тщательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам самые доступные цены на услуги, с учетом их социальной значимости» — отметили в Укртелеком.

На сайте компании также исправили тарифы на фиксированную связь, вернув их стоимость к предыдущему уровню:



Анонсированные ранее тарифы с 1.01.2020



Тарифы после отмены повышения с 1.01.2020

Отметим, что согласно принятому НКРСИ решению с 1 января 2020 года в Украине поменяется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет и т.д.

Источник: Укртелеком