Укртелеком повышает тарифы на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года

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Компания «Укртелеком» объявила о повышении тарифов на услуги фиксированной телефонной связи с 1 января 2020 года, новые цены уже доступны на официальном сайте оператора.

По словам директора по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаила Шуранова тарифы вырастут максимум на 24 грн в самом дорогом тарифе, что составит порядка 20%. В более доступных тарифах стоимость поднимется менее заметно.

В частности, тариф «Домашний Безлимитный» вырос с 99 грн до 123 грн в месяц, тариф «Домашний Базовый» — с 94 грн до 117 грн в месяц, тариф «Простой» – с 67,10 грн до 73,81 грн в месяц и тариф «Простой Минимальный» — с 65,14 грн до 71,65 грн в месяц.

Помимо этого, с 1 января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации, «TV Бизнес», «Облачной АТС», интернет-телефонии и т.д.

Кроме того, согласно принятому НКРСИ решению, в Украине поменяется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет и т.д.

Источник: Укртелеком