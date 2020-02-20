Укрзалізниця открыла филиал службы поддержки в мессенджере Facebook

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«Укрзалізниця» объявила о запуске дополнительного канала коммуникации с пассажирами — в популярном мессенджере Facebook. То есть, да, теперь жаловаться на неудовлетворительное качество сервиса можно будет и через фирменный мессенджер Facebook.

Обращаться в онлайн-чат поддержки в мессенджере Facebook в «Укрзалізниці» призывают не только с жалобами, но и с предложениями, а также за получением справочной информации, например, если нужно узнать время прибытия поезда.

Также в «Укрзалізниці» напоминают, что обычный контактный центр продолжить работать в привычном режиме (телефон горячей линии — 0800-50-3111).

Источник: «Укрзалізниця»