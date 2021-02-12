UL Benchmarks выпустила тест 3DMark Mesh Shaders — первые результаты GPU NVIDIA Ampere и AMD RDNA2

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UL Benchmarks анонсировала очередное обновление популярного пакета графических бенчмарков 3DMark — апдейд добавляет в набор новый подтест Mesh Shaders. Как несложно догадаться из названия, этот бенчмарк предназначен для оценки эффективности работы GPU с одноименной технологией Mesh Shader, являющейся частью API DirectX 12 Ultimate.

Новейшая версия графического API DirectX 12 Ultimate принесла поддержку четырех новых технологий: DirectX Raytracing (нашумевшая трассировка лучей), Variable Rate Shading (более эффективное применение шейдеров со снижением точности расчетов в малозначимых участках кадра), Sampler Feedback (позволяет более эффективно расходовать видеопамять, загружая текстуры высокого разрешения только в тот момент, когда это нужно, и затенять статические объекты) и Mesh Shaders (единый конвейер геометрии для эффективной отрисовки сложных высокодетализированных сцен путем адаптивной настройки уровня детализации).

Ранее UL Benchmarks выпустила подтесты для оценки DirectX Raytracing и Variable Rate Shading, а теперь пришел черед третьего теста DX12 для Mesh Shader — о нем общественность узнала несколькими днями ранее, когда Раджа Кодури опубликовал результат предстоящей игровой видеокарты Intel Xe HPG в этом тесте.

3DMark Mesh Shaders — относительно непродолжительный тест. Он прогоняет одну и ту же сцену на GPU с отключенной и включенной технологией Mesh Shader, и сопоставляет результаты. Для владельцев ПО 3DMark подтест доступен для загрузки в виде бесплатного обновления в Steam. Для его запуска понадобится 64-разрядная Windows 10 с обновлением May 2020 Update (версия 2004) или новее и видеокарта с поддержкой графического API DirectX 12 Ultimate.

Ресурс Videocardz приводит средние значения прироста производительности с включенной технологией Mesh Shaders для актуальных графических архитектур на основании соответствущих записей из базы данных 3DMark:

NVIDIA Ampere — 702%

AMD RDNA2 — 547%

NVIDIA Turing (RTX) — 409%

NVIDIA Turing — 244%

Остается упомянуть, что AMD подсуетилась и выпустила обновление графического драйвера Radeon Adrenalin 21.2.2, включающее оптимизации для 3DMark Mesh Shader. После его установки результаты видеокарт RDNA2 в 3DMark Mesh Shader должны быть выше.