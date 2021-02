Intel рассказала об игровом GPU Xe HPG и анонсировала публикацию результатов теста 3DMark Mesh Shader для него

Компания Intel активно тестирует свой будущий дискретный графический процессор на базе архитектуры Xe HPG, ориентированный на использование в играх. Компания объявила, что запустит четвёртую подсерию Xe, в которой будут использоваться ключевые особенности каждой из других серий Xe.

Intel утверждает, что графический процессор Xe HPG будет отличаться вычислительной эффективностью (Compute Efficiency), характерной для Xe-HPC (Ponte Vecchio), масштабируемостью (Scalability) Xe-HP (Arctic Sound) и графической эффективностью (Graphics Efficiency) Xe-LP (DG1). Всё это в совокупности должно вернуть Intel на рынок дискретных графических процессоров для настольных ПК.

Intel DG2, вероятно, первый графический процессор, основанный на архитектуре Xe HPG. По слухам, этот GPU включает до 512 исполнительных блоков, что должно соответствовать 4096 шейдерам. Intel также подтвердила, что архитектура HPG подразумевает использование памяти GDDR6. По слухам, видеокарты с такими графическими процессорами должны выйти как на рынок мобильных устройств, так и на рынок настольных компьютеров. В таком случае такая настольная версия будет первой дискретной видеокартой Intel для настольных ПК со времен Intel i740.

Раджа Кодури анонсировал скорый выход результатов теста 3DMark Mesh Shader для GPU Xe HPG и показал сопутствующее изображение. Технология Mesh Shading уже используется архитектурой NVIDIA Turing.

Xe HPG mesh shading in action, with the UL 3DMark Mesh Shader Feature test that is coming out soon pic.twitter.com/fnYeWoM08c

— Raja Koduri (@Rajaontheedge) February 10, 2021