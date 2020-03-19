Улучшение ситуации с поставками iPhone и AirPods указывает на возвращение производства в Китае на нормальный уровень





Спустя 2,5 месяца после вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Китае, производство в стране возвращается на нормальный уровень. Об этом свидетельствует улучшение ситуации с поставками ключевых для Apple продуктов. Как отмечает Джин Мюнстер (Gene Munster) аналитик Loup Ventures, доступность iPhone 11 в версии на 64 ГБ, iPhone 11 Pro на 64 ГБ, наушников AirPods Pro и второго поколения AirPods в 13 странах значительно улучшилась.

В частности, iPhone теперь с среднем нужно ждать 2 дня, по сравнению с максимальным сроком в почти 7 дней на пике, который произошёл 4 марта. Аналогичная ситуация и с AirPods, сроки поставки которых сократились со средних 10,6 дней до 7,4 дня .

При этом Мюнстер не может окончательно увязать улучшения с увеличением поставок, но считает, что сокращение сроков в значительной степени объясняется возобновлением производства в Китае. «В случае поставок продукции Apple за последний месяц ключевой переменной было закрытие производства и сборки в Китае», — отмечает Мюнстер — «После объявления Apple 17 февраля о том, что следующий квартал будет ниже ожиданий, мы увидели, что сроки выполнения заказов увеличились. Но после сообщений о возобновлении производства в Китае сроки выполнения заказов улучшились».

Как и в случае с остальным Китаем, партнеры Apple в регионе пострадали в феврале, поскольку новый коронавирус вызвал закрытие заводов во время празднования Китайского Нового года. В январе Foxconn, подрядчик, который отвечает за производство большей части устройств Apple, заявил, что вирус не повлияет на производство. Но несколько дней спустя компания закрыла свои помещения и приказала работникам оставаться дома.

В середине февраля Foxconn планировал перезапуск производства, который к концу месяца увеличил бы производительность фабрик до 50%. Напряженный график в конечном итоге привел к тому, что сборка вернулась к нормальному рабочему состоянию уже 12 марта, на несколько недель раньше срока.

При этом сама компания Apple все еще борется с последствиями коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни COVID-19, и на этой неделе закрыла все розничные магазины за пределами материкового Китая, чтобы минимизировать распространение вируса. Компания также была вынуждена переформатировать свою ежегодную конференцию для разработчиков WWDC в свете пандемии, и на прошлой неделе объявила, что мероприятие будет проходить полностью в режиме онлайн.

Источник: AppleInsider