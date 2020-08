Unplugged Performance успели восстановить разбитую Tesla Model 3 к горной гонке Пайкс Пик и финишировали вторыми в классе [видео]

В конце прошлой недели мы рассказывали вам о команде Unplugged Performance, которая привезла на горную гонку Пайкс Пик электромобиль Tesla Model 3, рассчитывая побить рекорд класса. Из-за неосторожности пилота электромобиль был разбит, а команда дала понять, что восстановить его к гонке не получится.

Впрочем, механики команды сотворили маленькое чудо и все-таки вывели электромобиль на старт, потратив на восстановление «битка» всего 48 часов.

NEVER GIVE UP. From totaled to reborn in less than 48 hours. We assembled an army and did the impossible. Thank you to UP dealer eurocars collision, to Tesla, to our team and to the global Tesla community rooting for us, inspiring us and sending us meals! @Tesla pic.twitter.com/z1wTBFZJSg

К сожалению, авария не прошла для электромобиля бесследно — в итоге электромобиль проехал полную дистанцию на целую минуту медленнее, чем в квалификации. На отрезке дистанции в Exhibition Class электромобиль Tesla Model 3 команды Unplugged Performance показал второе время 3:16.857, устпив первенство с результатом 3:13:569… еще одной Tesla Model 3 от команды Electric Performance.

We did it! Randy made it to the top! We came to Pikes Peak to challenge breaking the 10 minute barrier. Before the crash we were #9 fastest of the entire field and near identical times to the Porsche 935. Bent frame and totaled car didn’t stop us and we made it to the [email protected] pic.twitter.com/EEhUGz57li

