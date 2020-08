Пилот разбил Tesla Model 3 в квалификации к горной гонке Пайкс Пик, до этого он занял первое место с отрывом в 26 сек [фото, видео]

После рекордных заедов на Нюрбургринге можно было ожидать, что Илон Маск отправит заводскую команду Tesla на покорение знаковой американской вершины Пайкс Пик. Однако пока этого так и не произошло испытать электромобили бренда решила частная компания Unplugged Performance.

Поначалу все шло отлично и профессиональный пилот Рэнди «Ракета» Побст провел рекордный квалификационный заезд на подготовленной Tesla Model 3, обогнав ближайшего преследователя в своем классе на целых 26 секунд.

Randy Pobst said the Unplugged Performance Tesla is the best car he’s ever driven in his 6 Pikes Peak races. Today we finished 1st place in qualifying and 26 seconds faster than the second fastest car! Off to a great start! pic.twitter.com/trvvfsKdR3

Однако следующая попытка оказалась менее удачной и из-за чересчур агрессивного вождения пилот не удержал электромобиль на трассе.

К счастью, высокая безопасность Tesla Model 3 и дополнительный каркас спасли водителя от повреждений, однако сам электромобиль не получится восстановить к воскресной гонке, так что планы на победу в Пайкс Пик придется отложить на 2021 год.

Today Randy took his first practice lap on the upper section way too hot, hit a huge dip, got airborne and here’s the result. Most importantly, Randy is safe and our safety systems did their job. Heartbreakingly, our quest to break 10 minutes at Pikes Peak is unfortunately over. pic.twitter.com/wh7URW48z2

— UNPLUGGED PERFORMANCE (@UnpluggedTesla) August 26, 2020