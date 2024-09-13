Уникальность геймплея и ориентация на новичков: новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

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Издание Rock Paper Shotgun получило возможность опробовать демоверсию шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 на выставке Gamescom 2024 и поделилось своими впечатлениями от игры. Журналисты также опубликовали фрагменты разговора с представителями студии GSC Game World.

Несмотря на ограниченное время игры, журналисты отметили значительные улучшения по сравнению с предыдущими частями серии. Технически «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» сделала большой шаг вперед. Движения персонажа стали более плавными, а управление оружием — более удобным. Система инвентаря, хоть и сохранила знакомую сетку, теперь работает быстрее и интуитивнее. В то же время разработчики сохранили сложность и опасность игрового мира, характерные для серии.

Демоверсия началась с короткой заставки, где игрока доставляют в Зону. Журналисты смогли исследовать разрушенный форпост, взаимодействовать с классическими аномалиями S.T.A.L.K.E.R. и столкнуться с мутантами. Особенно поразило отсутствие навязчивого музыкального сопровождения, усиливающего атмосферу напряженности и опасности.

Обозреватели отметили, что оружие в игре имеет мощную отдачу, но в то же время удобное в использовании. Также журналисты обратили внимание на отсутствие чрезмерных подсказок и упрощений в пользовательском интерфейсе, что сохраняет дух оригинальной серии.

Генеральный директор GSC Game World Евгений Григорович рассказал о балансе между новым и старым в игре:

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«Наша первая цель — сделать игру для игроков, которые ничего не знают о предыдущих частях. Мы понимаем, что у нас будет большое количество новых игроков и хотим, чтобы игра им понравилась».

В то же время для фанатов в игре будет достаточно пасхалок, в частности знакомых персонажей и локаций.

Григорович также отметил, что команда ориентируется на консольную аудиторию и подписчиков Xbox Game Pass. Несмотря на это, разработчики стремятся сохранить уникальную атмосферу S.T.A.L.K.E.R.

Интересно, что разработчики пытаются сохранить баланс между раскрытием информации об игре и сохранением интриги. Григорович признался:

«Как гейм-директор, я хочу скрыть все от игрока. Я борюсь с маркетинговой командой, потому что они хотят показать как можно больше!».

Особое внимание журналисты обратили на визуальную составляющую игры. Ночной рейд в радиоактивную Зону поразил атмосферностью и детализацией окружающей среды. Звуковой дизайн также получил положительные отзывы — шаги, шорох травы и отдаленные звуки Зоны создают неповторимое ощущение присутствия.

Среди важных решений GSC было фактическое изъятие русского языка из игры. В то же время разработчики решили добавить элементы, которые подчеркивают украинскую культуру. Например, в игре появятся мозаики, отражающие национальные мотивы. Разработчики отмечают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не антивоенная игра.

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Хотя демоверсия была относительно короткой, она оставила положительные впечатления у журналистов. Они отметили, что игра сохраняет дух оригинальной серии и «одновременно предлагает современный игровой опыт».

Напомним, мы уже писали о впечатлениях японских журналистов от демо «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля». Также в игре будет два сюжетных дополнения.

Релиз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» запланирован на 20 ноября. Игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S, а также сразу будет доступна в сервисе Game Pass.

Источник: Rockpapershotgun

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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