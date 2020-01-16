Успехи процессоров AMD EPYC вынудили Intel убрать из продажи некоторые свои чипы Cascade Lake Xeon и снизить цены на другие модели





Компания AMD выпустила достаточно успешные процессоры EPYC Rome, изготавливаемые по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Эти чипы обеспечивают хорошую производительность, и в то же время обладают доступной (по меркам серверного сегмента) ценой. Эти успехи конкурирующих продуктов не остались без внимания Intel. В результате, «синяя» компания пересмотрела свою продуктовую линейку серверных процессоров.

Так, Intel опубликовала уведомление об изменениях продуктов (Product Change Notice, PCN), в котором говорится о прекращении продаж линейки M процессоров Cascade Lake Xeon. Это практически такие же чипы, что и обычные процессоры Xeon, но они обеспечивают поддержку до 2 ТБ оперативной памяти (против 1 ТБ для стандартных моделей Xeon), а их цена была на $3003 выше. Теперь эти устройства снимаются с производства.

Вместе с тем, Intel существенно снизила стоимость процессоров Cascade Lake Xeon серии L, которые поддерживают до 4,5 ТБ оперативной памяти. Ранее они продавались по цене на $7897 дороже по сравнению со стандартными версиями процессоров Xeon, а теперь уровень наценки снижен до $3003. Фактически, чипмейкер упразднил среднюю линейку Cascade Lake Xeon M, а цены старшей серии L снизил до уровня, который ранее соответствовал средней линейке.

Источник: tomshardware