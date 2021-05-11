Утечка полностью раскрыла дизайн новых TWS наушников Sony 1000XM4





Согласно сообщению в блоге Walkman, компания Sony готовится к выпуску новой модели полностью беспроводных наушников WF-1000XM4, который должны получить поддержку функции шумоподавления. Очередная утечка изображений позволяет нам взглянуть на грядущую новинку ещё до её официального анонса.

Новая версия существенно отличается в плане дизайна от модели 1000XM3. Sony, похоже, немного уменьшила размер новых наушников, а их форма теперь не такая плоская, как раньше. В результате, 1000XM4 ближе к конкурентам, таким как Galaxy Buds Pro, Sennheiser Momentum True Wireless 2 и другим наушникам с круглым внешним видом. Кроме того, Sony переместила свой логотип на боковую грань корпуса наушников.

Вместе с тем, компания придерживается своего фирменного сочетания цветов: чёрного и медного/розового золота. Новые наушники Sony 1000XM4 в основном имеют чёрный цвет корпуса, но также есть золотистые акценты вокруг внешних микрофонов, используемых для шумоподавления. Sony также обновила зарядный чехол, который, по-видимому, будет поддерживать беспроводную зарядку. Чехол может заряжаться быстрее при проводном подключении к сети, так как мощность зарядки увеличена.

Как ожидается, официальный анонс беспроводных наушников Sony 1000XM4 состоится в следующем месяце.

Источник: The Verge