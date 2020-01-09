Утечка раскрыла характеристики планшета Samsung Galaxy Tab S6 5G





В августе прошлого года компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab S6 с поддержкой связи Wi-Fi и 4G, а теперь сообщила, что в скором времени пользователям станет доступна и версия с поддержкой нового стандарта связи 5G. Ещё до официального анонса в сеть просочилась фотография, раскрывающая технические характеристики грядущей новинки.

Если верить этому изображению, то версия Samsung Galaxy Tab S6 5G является почти полной копией предыдущей модели. Отличием является лишь наличие дополнительного модема Snapdragon X50, который и обеспечивает поддержку связи 5G. Сердцем устройства является система-на-чипе Snapdragon 855. На выбор пользователей предлагаются две модификации, отличающиеся объёмом оперативной памяти и встроенного хранилища: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Последняя версия, вероятно, будет доступна не на всех рынках. На задней панели планшета расположены два модуля камер: стандартный 13-мегапиксельный и сверхширокоугольный 5-мегапиксельный.

Пока нет точных сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене планшета Galaxy Tab S6 5G. Скорее всего, эта модель станет первым планшетом на рынке, предлагающим поддержку связи 5G. Первоначально он поступит в продажу в Южной Корее, где активно внедряется связь нового поколения и продукция Samsung пользуется высоким спросом. Затем устройство выйдет на рынки США и Европы.

Источник: gsmarena