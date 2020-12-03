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Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro


В интернете обнаружились изображения грядущих полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro.

Судя по опубликованным изображениям, инженеры Samsung изменили дизайн наушников. Новая версия отличается более округлой формой по сравнению с Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus. Для сравнения, ниже проводим фотографию Galaxy Buds Plus.

Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

Кроме того, Эван Блесс опубликовал изображение зарядного кейса, который будет входить в комплект поставки беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro. Здесь также заметны изменения по сравнению с предыдущими моделями. Вместо продолговатой формы кейса для Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus, кейса для Galaxy Buds Pro выглядит скорее квадратным с закругленными углами.

Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

По данным ресурса SamMobile, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro будут отличаться не только обновлённым дизайном и формой зарядного кейса. Новинка также получит поддержку функции активного шумоподавления и улучшенный режим окружающей среды.

Как ожидается, новая модель полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro будет представлена вместе со смартфонами серии Galaxy S21 в январе 2021 года.

Источник: The Verge

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