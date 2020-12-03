Утечка рендеров раскрыла обновлённый дизайн полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В интернете обнаружились изображения грядущих полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro.

Судя по опубликованным изображениям, инженеры Samsung изменили дизайн наушников. Новая версия отличается более округлой формой по сравнению с Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus. Для сравнения, ниже проводим фотографию Galaxy Buds Plus.

Кроме того, Эван Блесс опубликовал изображение зарядного кейса, который будет входить в комплект поставки беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro. Здесь также заметны изменения по сравнению с предыдущими моделями. Вместо продолговатой формы кейса для Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus, кейса для Galaxy Buds Pro выглядит скорее квадратным с закругленными углами.

По данным ресурса SamMobile, беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro будут отличаться не только обновлённым дизайном и формой зарядного кейса. Новинка также получит поддержку функции активного шумоподавления и улучшенный режим окружающей среды.

Как ожидается, новая модель полностью беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro будет представлена вместе со смартфонами серии Galaxy S21 в январе 2021 года.

Источник: The Verge