Утечку игры Nintendo сделал подрядчик Google с правами админа YouTube — просто поделился с другом

Подрядчик Google использовал права администратора для доступа к частной информации учетной записи Nintendo на YouTube. Согласно копии внутренней базы данных Google, которая попала в сеть несколько лет назад, в 2017 году изображения трейлера будущей, тогда еще не названной и неанонсированной игры Nintendo Yoshi’s Crafted World, из-за этого попали на Reddit.

Эта новость дает больше ясности относительно того, как именно пользователь Reddit получил изображение. На снимке экрана в заметке Reddit показан URL-адрес, начинающийся с www.admin.youtube.com, который является корпоративной страницей входа Google.

13 июня 2017 года пользователь Reddit опубликовал тему под названием «Новая игра Yoshi (вероятно, Woolly World 2) будет объявлена для Switch». Сообщение содержало фотографию экрана Macbook, на которой были миниатюры для видео под названием «Yoshi для Nintendo Switch — официальный трейлер игры — Nintendo E3 2017».

В одном комментарии он добавил: «Мой друг работает в Google и он прислал мне это фото. Это видео уже есть на канале Nintendo и будет доступно после обнародования».

Согласно базе данных, сотрудник Google сообщил об этом очевидном нарушении самой Google. Запись содержала ссылку на публикации Reddit и комментарии автора.

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«Сотрудник Google, по-видимому, получил доступ к частным видео в учетной записи Nintendo на YouTube вчера, слив информацию в интернет задолго до публичного объявления Nintendo E3».

В итоговом отчете указывается, что утечка могла быть непреднамеренной: «Бывший TVC [временный подрядчик поставщика] загрузил видео с помощью учетной записи администратора и поделился неопубликованной функцией Nintendo с другом. Интервью GI завершилось непреднамеренно. Реактивное сообщение было отправлено».

В сообществе давно существовала версия, что многие известные распространители информации получают ее из подобных источников, этот случай стал еще одним подтверждением. Намеренно или нет, но информация была распространена кем-то, кто имел отношение к администрированию YouTube.

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Источник: 404media