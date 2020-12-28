Уже з 1 квітня 2021 року. Мінцифра анонсувала запуск е-прописки — реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання онлайн





На сьогоднішньому засіданні Уряд схвалив відповідну постанову, якою дав «зелене світло» експериментальному проєкту з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі. Постанову розроблено Мінцифрою разом з Міністерством внутрішніх справ та Державною міграційною службою.

В липні 2020 року Кабінет міністрів України дозволив подавати заяву про одночасну реєстрацію місця проживання дітей до 14 років і зняття з попереднього місця онлайн через сайт електронного урядування «Дія». Наразі відповідна послуга доступна для дітей до 14 років у місті Харкові. Нова ініціатива, яку сьогодні підтримав Кабмін, покликана розширити доступність послуги зміни прописки онлайн на більшу частину українців.

Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби. Завдяки цьому і стане можливою реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання онлайн.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, — за адресою житла, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

У Мінцифрі повідомляють, що на перших етапах послуга, яка є «однією з найбільш очікуваних серед українців», буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України.

«Подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі Дія. Скорочується кількість документів та запроваджується взаємодія між інформаційними системами та реєстрами. Отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на diia.gov.ua». Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання онлайн — це лише одна з переліку популярних державних послуг, які Мінцифра планує зробити доступними онлайн у 2021 році. Тільки на минулому тижні Мінцифра підбивала підсумки 2020 року та назвала 100 основних досягнень. На 26 січня запланована наступна велика онлайн-презентація, де нам розкажуть деталі щодо національних проєктів, які планується запустити у 2021 році.