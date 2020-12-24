Мінцифра розповіла про «100 перемог» у 2020 році та поділилась планами на 2021-й





Мінцифра провела онлайн-презентацію з гучною назвою «‎100 перемог Мінцифри у 2020 році» — захід присвятили підбиттю підсумків роботи міністерства цифрової трансформації за рік. Також в рамках презентації розповіли про плани на 2021 рік.

Найбільша гордість міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова — запуск мобільного застосунку та онлайн-порталу державних послуг «Дія» в рамках нашумілої ініціативи «Держава в смартфоні» (хоча зараз цей лозунг більше не використовують), покликаної зробити державні послуги максимально доступними.

Ідею про створення цифрової держави Мінцифра розклала на чотири стратегічні цілі:

100% послуг переведені в онлайн. Якщо послуги немає в онлайні, її немає офлайн.

95% транспортної інфраструктури та населених пунктів покриті швидкісним інтернетом.

6 млн українців залучені до програми розвитку цифрових навичок.

10% — частка IT у ВВП країни.

Мінцифра підкреслює, що Україна стала першою державою у світі, де можна скористатися електронним паспортом, не показуючи паперовий чи пластиковий оригінал, і четвертою країною в Європі, що запровадила цифрові документи для водіїв. Сьогодні оновленим застосунком Дія 2.0 користуються понад 2,6 мільйона українців. На сьогодні в ньому вже доступні дев’ять цифрових документів, а також реалізована функція шерингу — можливість ділитися електронною копією документа.

Якщо пам’ятаєте, на початку року Мінцифра ставила собі за мету оцифрувати топ-50 найбільш популярних державних послуг до кінця року. На онлайн-порталі Дія сьогодні доступні 50 електронних послуг. Одна з найпопулярніших серед них — єМалятко. Це одразу 9 послуг, які можна отримати за однією заявою. Завдяки цьому проєкту Україна стала лідером у світі за кількістю державних онлайн-послуг для батьків новонароджених. З моменту запуску послуги (наразі доступна у 745 населених пунктах) нею скористалися понад 43 тисячі українців.

Також на порталі Дія доступна послуга онлайн-реєстрації бізнесу, яку Мінцифра називає найшвидшою у світі. Кожен українець може зареєструвати ФОП за 15 хвилин, а ТОВ — за 30. За рік понад 200 тисяч українців скористалися онлайн-послугами для ФОП.

Запуск багатьох послуг в онлайні став можливим завдяки особливій системі «Трембіта», яка забезпечує взаємодію усіх базових реєстрів країни.

Поміж інших головних досягнень року Мінцифра називає амбітний національний проєкт із забезпечення швидкісним інтернетом всіх жителів нашої країни. З липня доступ до мобільного інтернету 4G (завдяки розбудові мобільних мереж в діапазонах 800-900 МГц) отримали понад 1,8 млн українців вперше. Також Мінцифра нещодавно зробила перший крок до запуску 5G в Україні — уряд затвердив План розвитку 5G.

Ще одна гордість Мінцифри — проєкт Дія City, який запровадить спеціальний правовий режим для IT-індустрії з особливою схемою оподаткування та працевлаштуванням для айтішників, а також преференціями для компаній-резидентів (тут ми розповідали детальніше). Запуск Дія City заплановано на 2021 рік.

Михайло Федоров на презентації розповів про 5 тисяч квот для працевлаштування іноземних IT-спеціалістів в Україні, а також додав, що вже 2000 білоруських IT-спеціалістів та близько 40 IT-компаній переїхали до країни. Буквально вчора Кабмін спростив отримання посвідки на проживання для IT-фахівців з Білорусі.

Мінцифра також запустила проєкт Дія.Цифрова освіта, мета якого — навчити базових цифрових навичок всіх українців за допомогою спеціальних курсів у серіальному форматі. Менше ніж за рік понад 400 тисяч жителів країни пройшли навчання на порталі. А також проєкт Дія.Бізнес, щоб стимулювати розвиток підприємництва в Україні. У 2020 році Мінцифра розпочала створення мережі офлайн-центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та запустила онлайн-консультації для бізнесу на порталі.

У 2021 Україна починає переходити у режим «без паперів», щоб в підсумку всі послуги стали цифровими. Після переходу чиновники не зможуть вимагати від людей паперові довідки. В Мінцифрі називають ініціативу «історичним кроком».

Всі 100 досягнень Мінцифри у 2020 році зібрані на спеціальній сторінці сайту Дія. На 26 січня запланована наступна велика онлайн-презентація, присвячена анонсу національних проєктів Міністерства цифрової трансформації, які будуть запущені у 2021 році.