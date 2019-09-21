В 17 домах Киева установили энергоэффективное оборудование, которое позволяет жителям самостоятельно регулировать температуру отопления с помощью смартфонов

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В Дарницком районе Киева провели реконструкцию системы отопления в рамках одного из квартала — вместо центрального теплового пункта (ЦТП) в каждом из 17 жилых домов установили индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием. Благодаря системе погодного регулирования жители домов могут настраивать нужную температуру в доме со своего смартфона и экономить 25-30% на отоплении.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции работы энергоэффективного оборудования в жилом квартале на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе.

«Раньше здесь были колоссальные проблемы из-за недостаточной температуры горячей воды и отопления, недостаточного давления холодной воды. Поэтому неэффективный тепловой пункт мы ликвидировали, полностью заменили тепловые сети, протяженность которых уменьшилась в 2,5 раза. Это позволило в 4 раза уменьшить тепловые потери и устранить аварийность сетей. Ежегодная экономия благодаря снижению тепловых потерь составляет 3,7 млн грн», — отметил Петр Пантелеев.

По его словам, в каждом доме квартала установили индивидуальные тепловые пункты, которые не только решили вопрос недогрева, но и позволяют экономить на отоплении и горячей воде до 25-30%.

«Жители в своем смартфоне могут установить индивидуальный график температуры теплоносителя и существенно экономить энергоресурсы. Например, они могут снижать температуру в период, когда подавляющее большинство людей на работе, а дети — в школе или в садике. Главное — предварительно согласовать этот график на уровне дома», — рассказал чиновник.

В целом проект реконструкции ЦТП, в зоне обслуживания которого находилось 17 жилых домов, одна школа, один детский сад и административное здание, включил замену 7,6 км тепловых сетей, замену сетей водоснабжения, а также установку 18 индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций.

Напомним, что в начале текущего года в Киеве часть фасада огромного жилого комплекса «утеплили» солнечными панелями общей мощностью 225 кВт, что должно вдвое снизить затраты дома на отопление.

Источник: КГГА