В 2019 году Эфиопия запустит свой первый спутник при помощи Китая

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Эфиопия объявила о намерении запустить свой первый спутник. По данным Института космической науки и техники Эфиопии (ESSTI) в Университете Аддис-Абебы, ожидается, что спутник будет запущен из Китая в сентябре 2019 года.

Первоначально о планах относительно запуска спутника было объявлено в 2016 году, когда Совет министров Эфиопии одобрил создание ESSTI.

«Спутник будет запущен из Китая, а контрольно-командный пункт будет находиться в Эфиопии», — сообщил докторр Соломон Белай Тессема, генеральный директор ESSTI.

Придерживаясь лозунга ESSTI «Мы изучаем вселенную в интересах наших людей», спутник по наблюдению за земной поверхностью будет использоваться для улучшения возможностей мониторинга погоды в Эфиопии.

Согласно имеющейся информации, разработка спутника обойдётся примерно в $8 млн. Причём, $6 млн из общеё суммы профинансирует Китай. На момент подготовки публикации условия соглашения между Эфиопией и Китаем относительно запуска спутника пока не разглашаются.

Источник: thenextweb