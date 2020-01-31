В 2019 году Huawei опередила Apple по объёмам продаж смартфонов





Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний Strategy Analytics, Counterpoint Research Canalys.

Отмечается, что на протяжении 2019 года Huawei продала около 240 млн смартфонов против около 200 млн проданных устройств у Apple. Лидером рынка по-прежнему остаётся компания Samsung, объём продаж которой составил около 300 млн смартфонов. При этом динамика роста продаж наиболее выражена у китайской компании. За минувший год она смогла нарастить продажи смартфонов на 17%, а её рыночная доля увеличилась с 14,8% до 17,6%.

Такой результат Huawei выглядит удивительным, если учитывать, что в прошлом году компания столкнулась с запретом на использование продуктов американских технологических компаний в своих устройствах. Особенно сильное влияние на привлекательность смартфонов Huawei в глазах пользователей может оказать отсутствие приложений и сервисов Google. Это не проблема для китайских потребителей, но покупатели из других стран будут обращать на это внимание при выборе нового смартфона. Тем не менее, наибольшие продажи смартфонов Huawei фиксируются именно в Китае – около 60% от общего объёма реализации компании.

Продажи смартфонов Samsung в 2019 году увеличились всего на 2%, а рыночная доля возросла с 21,1% до 21,8%. Тройку лидеров теперь замыкает компания Apple, у которой зафиксировано падение продаж смартфонов на 7%. Как результат, её рыночная доля сократилась с 15,3% до 14,5%.

На четвёртом и пятом местах рейтинга расположились китайские компании Xiaomi и Oppo, соответственно. Они смогли нарастить продажи своих мобильных устройств на 4% каждая. При этом у Xiaomi годовой объём продаж составил 125,5 млн устройств (рыночная доля 9,2%), а у Oppo – 120,2 млн смартфонов (рыночная доля 8,8%).

Все прочие производители суммарно продали в 2019 году 384,3 млн смартфонов. У этой группы «всех прочих» наблюдается существенный спад продаж – на 13%. Годом ранее «прочие» производители реализовали 441,4 млн смартфонов. В результате их рыночная доля совокупно снизилась с 31,8% до 28,1%.

Также следует отметить, что в 2019 году наблюдалось снижение общего объёма продаж смартфонов. За весть год было реализовано 1366,7 млн устройств, что на 2% меньше показателя 2018 года (1389,4 млн).

Источник: The Verge