В 2019 году Xiaomi нацелена реализовать 150 млн смартфонов, а Huawei — 230-250 млн штук

С начала этого года китайские производители Huawei и Xiaomi демонстрируют рост продаж смартфонов — и это на фоне сокращающегося мирового рынка. По итогам третьего квартала, упомянутые компании занимали соответственно второе и четвертое места рейтинга крупнейших поставщиков смартфонов. И вот сейчас в сети одновременно появились данные о планах по объему поставок обеих компаний на следующий год. Забегая вперед, обе рассчитывать на рост не менее чем на 20% по сравнению с 2018 годом.

В случае Xiaomi план по поставкам смартфонов на 2019 год в количественном выражении составляет 150 млн смартфонов. Что интересно, в достижении этой цели Xiaomi больше полагается на успехи на зарубежных рынках, главным образом на индийский.

Что касается Huawei, которая полна оптимизма в отношении планов возглавить мировой рынок смартфонов к 2020 году, она планирует нарастить продажи на целых 25% — до 230-250 млн штук. Отметим, что первоначально Huawei прогнозировала объем поставок на 2019 год на уровне 200 млн штук. Что касается оснований для пересмотра прогноза в сторону повышения, это в первую очередь достижения производителя в году нынешнем. На недавнем мероприятии президент мобильного подразделения Huawei Хи Гэнг заявил, что уже к 25 декабря суммарные продажи смартфонов Huawei превысят 200 млн единиц. Тут остается вспомнить, что за 2017 год Huawei реализовала 153 млн.

Источник: Digitimes и Gizmochina