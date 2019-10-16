В 2020 году. Глава «Укрзалізниці» пообещал скоростной Wi-Fi в поездах «Интерсити»

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Сегодня глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов не только анонсировал запуск на маршруте Kyiv Boryspil Express нового поезда украинского производства и открытие станции на Выдубичах, но и сделал еще одно объявление, которое должно порадовать клиентов, регулярно путешествующих скоростными поездами «Интерсити». Кравцов пообещал в следующем году обеспечить поезда «Интерсити» скоростным беспроводным интернетом Wi-Fi.

«Мы сейчас над этим работаем. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем по подобной модели запустить его в поездах «Интерсити» в течение 2020 года», — сказал он во время выставки Rail Expo 2019 в среду, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее также сообщалось о планах «Укрзалізниці» до 2020 года запустить еще один скоростной поезд «Интерсити» по маршруту Киев-Херсон.

Источник: «Интерфакс-Украина»