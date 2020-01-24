В 2020 году в Киеве установят почти 700 парковочных стоек для велосипедов за бюджетный счет

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Киевская городская государственная администрация объявила, что на протяжении 2020 года в столице установят 681 парковочную велосипедную стойку на 204 площадках. Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных средств, исполнителем работ выбрано КП «Киевтранспарксервис»

Парковки для велосипедов будут установлены у учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах города и т.д. Перечень площадок утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации, с полным списком мест можно ознакомиться по следующей ссылке.

Согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в городе Киеве, среди всех доступных типов велопарковок были выбраны именно стойки для велосипедов, поскольку они рассчитаны на один или два велосипеда и являются оптимальным решением для кратковременной парковки.

Недавно сервис Nextbike назвал адреса 264 пунктов велопроката, которые откроются в Киеве в 2020 году. Таким образом в текущем году велосипедная инфраструктура столицы получит достаточно мощный толчок, который позволит киевлянам и гостям города активнее использовать личные и прокатные велосипеды.

Кстати, согласно данным соцопроса от Research & Branding Group 76% украинцев умеют ездить на велосипеде, 42% владеют ими, при этом 16% используют их круглый год. Если украинцы садятся за руль велосипеда, то треть (32%) делают это практически ежедневно, 38% – 2-4 раза в неделю, еще 10% — раз в неделю, а 12% – раз в месяц и реже.

Источник: КГГА