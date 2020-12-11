В 2021 году модельный ряд складных смартфонов пополнится устройствами от Oppo, vivo, Xiaomi и Google





По данным аналитика Росса Янга из компании DisplaySearch, в 2021 году нас ожидает появление складным смартфонов от различных брендов. Особенно богатой на новинки будет вторая половина года.

К тому времени свои складные смартфоны должны представить компании Oppo, vivo, Xiaomi, а также Google. И это только речь о новых игроках в данном сегменте рынка. Кроме того, ожидается появление новинок и от компании Samsung, которая анонсирует модели Galaxy Z Fold3, Z Flip2 и Z Flip Lite. В то же время, по словам Янга, не следует ожидать появления устройства Fold3 Lite, слухи о котором циркулировали ранее.

Что касается китайских брендов, то Oppo, vivo и Xiaomi, то они на троих выпустят четыре модели складных смартфонов. Однако источник не уточняет, кто из них представит две модели. Также нет сведений о том, входит ли в понятие «складной смартфон» концепт сворачиваемого смартфона Oppo X 2021. Компания Google выведет на рынок один складной смартфон серии Pixel.

Источник: gsmarena