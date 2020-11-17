Oppo показала раздвижной смартфон и компактные очки дополненной реальности (оба пока лишь концепты)

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Во время проведения конференции Oppo Inno Day китайская компания поделилась ещё несколькими оригинальными продуктами и концептами, которые могут увидеть свет в не очень отдалённом будущем.

В дополнение к показанному ранее концепту смартфона со сворачивающимся дисплеем компания Oppo показала ещё одну подобную разработку. Если в предыдущем случае дисплей изменялся по высоте, то концепт Oppo X 2021 уже предусматривает разворачивание экрана по ширине.

В обычном состоянии устройство предлагает пользователю высокий 6,7-дюймовый OLED дисплей. Но в некоторых сценариях использования дисплей можно расширить до диагонали 7,4 дюйма, благодаря чему устройство уже становится больше похожим на планшет.

Oppo заявляет, что она разработала собственную систему передачи движения, структурную пластину и покрытие экрана, чтобы обеспечить долговечность устройства.

Ещё одним концептом, показанным в рамках Oppo Inno Day, стала гарнитура дополненной реальности Oppo AR Glass 2021. По заверениям компании, новая версия примерно на 75% легче по сравнению с предшественником (концептом, продемонстрированным на Oppo Inno Day в прошлом году).

Устройство включает оптическую систему типа «птичьей ванночки» с 0,71-дюймовыми OLED-панелями, стерео камеры со сверхширокоугольными объективами «рыбий глаз» (для распознавания жестов), ToF-сенсор и обычную RGB камеру. Гарнитуру можно подключить к Find X2 Pro через порт USB-C и использовать более производительные аппаратные ресурсы смартфона.

Источник: The Verge