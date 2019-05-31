В 2021 году США начнёт оснащать корабли военно-морских сил лазерным оружием





ВМС США планируют в 2021 году оснастить один из эсминцев типа «Арли Бёрк» системой лазерной защиты HELIOS, говорится в новом отчёте бывшего руководителя управления надводных сил морских операций военно-морских сил контр-адмирала Рона Боксалла (Ron Boxall).

Рон Боксал заявил, что лазерная система будет установлена на эсминце USS Preble и заменит собой существующую оборонительную платформу —корабельный зенитно-ракетный комплекс непосредственной защиты корабля Rolling Airframe Missile (RAM), который был разработан для уничтожения противокорабельных ракет.

Военно-морские силы приступили к тестированию лазерного оружия (LaWS) ещё в 2013 году в качестве подтверждения концепции, которую можно было бы использовать против небольших беспилотников или кораблей. Спустя год комплекс лазерной защиты был установлен на эсминец USS Ponce, который списали в октябре 2017 года. ВМС США заключили контракт с Lockheed Martin на сумму $150 млн на разработку, создание и поставку двух систем следующего поколения к 2020 году, одну из которых планировали установить на эсминец типа «Арли Бёрк», а другая должна отправиться на тестирование в Уайт-Сендс (Нью-Мексико). Ожидается, что Lockheed Martin поставит системы в следующем году.

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) — это боевая лазерная система, предназначенная для защиты от различных угроз, таких как небольшие судна, беспилотники и ракеты. Она оснащена 60-киловаттным лазером, который может достигать мощности 150 кВт. HELIOS напрямую подключается к источнику питания корабля, а также к существующей автоматизированной боевой системе Aegis, которая использует бортовой радар для наведения цели.

Другие военные подразделения также занимаются разработкой собственных лазерных систем. Недавно мы писали о том, что ВВС США успешно протестировали лазерный боевой комплекс SHiELD, предназначенный для уничтожения ракет. Такие системы имеют несколько преимуществ: они мгновенно поражают цель и у них отсутствуют ограничения на боеприпасы. Однако есть и недостатки, поэтому эксперты говорят, что даже наряду с мощными лазерами корабли, вероятно, будут дополнительно оснащаться комплексами ПРО.

Источник: The Verge