В Android 15 появится функция Private Space – аналог «защищенной папки» от Samsung. Вот как она работает

Эксперты рекомендуют установить надежную блокировку экрана на смартфоне, чтобы предотвратить доступ других людей к вашим данным. Однако вы также можете включить дополнительный уровень безопасности на случай, если вам придется передать свой телефон кому-то другому. На устройствах Samsung для этого доступна функция Secure Folder (зашифрованное пространство для хранения файлов и приложений), а в будущем аналогичная возможность появится на всех смартфонах с Android 15. Она получила название Private Space.

Хотя Google еще не анонсировала эту функцию, журналисты ресурса Androidauthority уже ознакомились с ней и поделились подробностями о ней. Ее удалось запустить на смартфоне Pixel 8 Pro с последней версией Android 14 QPR3 Beta 2.1.

Чтобы настроить приватное пространство, нужно перейти в Settings > Security & privacy и выбрать пункт Private Space. Далее необходимо пройти аутентификацию, чтобы гарантировать, что только основной пользователь сможет создать приватное пространство. Google рекомендует создать отдельную учетную запись, предназначенную для Private Space, чтобы ваши данные и история не отображались за его пределами. Вы можете использовать существующую блокировку экрана или создать новую, что дополнительно повысит безопасность.

После завершения настройки Private Space можно найти внизу в панели приложений. Вы увидите небольшую полоску с текстом Private и пиктограммой замка. Коснувшись пиктограммы замка, Android попросит пройти разблокировку экрана, настроенную специально для Private Space. После разблокировки полоска расширяется, чтобы показать установленные приложения.

Здесь отображаются предварительно загруженные приложения, такие как Google Camera, Chrome, Contacts, Drive, Files, Photos и Play Store. Пользователь может добавить в этот раздел дополнительные приложения.

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При использовании приложений, установленных в Private Space, в строке состояния появляется значок замка, чтобы вы случайно не ошиблись своими данными. Этот значок также появляется в уведомлениях приложений Private Space. Уведомления по умолчанию свернуты на экране блокировки, чтобы не отображать никакого содержимого, когда устройство заблокировано. Это можно изменить в настройках. Также можно выбрать, когда автоматически блокировать приватное пространство, изменить блокировку экрана, который используется для него, автоматически скрыть его от появления в списке приложений, когда оно заблокировано, или полностью удалить его.

Если вы решите скрыть свой раздел Private Space, когда он заблокирован, вы больше не увидите его в списке приложений. В результате этого другим будет сложнее узнать, что вы настроили его. Чтобы запустить приватное пространство, когда оно скрыто, нужно найти Private Space и коснуться изображения чипа.

Android 15 скрывает все настройки, статистику и перенаправления в Private Space, пока оно заблокировано. Таким образом, вам придется разблокировать приватное пространство, прежде чем вы сможете изменить настройки расположения для него, посмотреть, сколько места занимают приложения и файлы, открыть файл или поделиться файлом в приватном приложении. Это гарантирует, что другие пользователи не смогут видеть ваши приложения Private Space, если они еще не разблокированы.

Функция Private Space еще не доступна в последнем выпуске Android 15 Developer Preview 2. Возможно, Google объявит о ней на предстоящей конференции разработчиков I/O, которая откроется 14 мая.

Источник: androidauthority

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