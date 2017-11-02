В Android появилась функция Fast Pair для быстрого подключения беспроводных наушников и аксессуаров

Пользователи техники Apple привыкли к возможности беспроблемного беспроводного соединения iPhone (или Mac) с наушниками AirPods. В компании Google также заинтересовались этой возможностью и добавили функцию Fast Pair в мобильные устройства, работающие под управлением Android 6.0 и новее.

Эта функция использует Bluetooth Low Energy, чтобы автоматически обнаруживать аксессуары Bluetooth в непосредственной близости, а затем автоматически подключаться с помощью одного тапа по экрану. При этом показывается изображение используемого устройства. Когда у пользователя имеется устройство с поддержкой Fast Pair (а их пока не так уж много), Android-смартфон отобразит изображение продукта, его название и приложение-компаньон с серверов Google, если таковое существует. После нажатия на кнопку соединения пользователь увидит подтверждение, когда оно будет успешно установлено. Затем Android предложит загрузить приложение-компаньон для аксессуаров.

Фактический процесс сопряжения по-прежнему использует «классический Bluetooth», поэтому Google не делает никаких заявлений об улучшенной надежности соединения. Эта функция может быть полезной, так как в последнее время всё большее количество смартфонов выпускается без разъёма для наушников. Однако необходимо, чтобы поддержку функции Fast Pair внедряли и производители аксессуаров в своих продуктах. Поддержки в ОС недостаточно. Пока что среди поддерживаемых устройств значатся наушники Google Pixel Buds, Libratone Q Adapt On-Ear и Plantronics Voyager 8200. От пользователя потребуется лишь установить последнюю версию Google Play Services (11.7), разворачивание которой будет происходить в ближайшие дни.

Источник: The Verge