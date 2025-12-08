Вышел патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: исправление сюжетных квестов и более мелких багов

Патч 1.7.1, как и всегда, исправляет некоторые баги предыдущего крупного обновления S.T.A.L.K.E.R. 2 и некоторые более старые. Субъективно, с ним производительность еще подросла.

Список изменений небольшой, но большинство можно назвать важными. Игра получила механизм защиты от сбоев «когда несовместимость модов мешает пользователям запускать игру». Исправлены разнообразные мерцания на катсценах, которые появились после 1.7, проблемы с контроллером DualSense. теперь настройки отображаются корректно после сброса или авто определения.

«В обновлении 1.7.1 мы уничтожили некоторые надоедливые аномалии, особенно подземные, которые воровали артефакты из Зоны, и вернули пропавшие линии электропередач», — рассказывают разработчики в Steam.

Линии электропередач действительно начали вести себя странно, появление и исчезновение можно было наблюдать, когда Скиф бегал по широким полям. «Подземные» артефакты всегда чрезвычайно бесили, эта проблема существовала еще до 1.7 — надеюсь, теперь артефакты всегда можно будет увидеть, там где они обнаружены.

Не стоит раскрывать сюжетные исправления, можно лишь сказать, что в нескольких местах исправлен хаос с появлением бойцов «Стражи» или «Монолита». «Исправили проблему, из-за которой игрок мог бегать с перегрузкой», — ну вот кто просил это исправлять?

От себя могу добавить, что патчи 1.7 и 1.7.1 ощутимо исправили производительность, по крайней мере на AMD Radeon RX 9060 XT, и позволили поднять некоторые настройки графики, в частности, выставить самый высокий уровень качества XeSS, которую я использую с игрой. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и до того работал неплохо, но в последнее время просто «летает», по сравнению с первоначальной версией.