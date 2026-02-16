tradfi
В Apex Legends дают "вечный" бан за мыши Logitech

Игроки Apex Legends начали перманентно банить за использование новой мыши Logitech G Pro X2 Superstrike. Античит классифицирует устройство как предоставляющее преимущества.


Пользователь в X (Twitter) пожаловался, что получил вечный бан. Причиной стало так называемое «улучшение игрового процесса».

«Это означает использование несанкционированных методов для улучшения производительности в игре путем устранения ограничений игрового процесса или улучшения игровых способностей (например, улучшение оружия, движения или предметов)», — говорилось в письме.

Его разбанили после волны возмущения в соцсетях. Но проблема оказалась системной. Пользователи подозревают, что античит воспринял технологию быстрого срабатывания Haptic Inductive Trigger System в этой мыши как чит.

Бан геймера Apex Legends через мышь Logitech

В Logitech G Pro X2 Superstrike кнопки работают через электромагнитную индукцию, а не как обычные механические или оптические. Благодаря этому реакция почти мгновенная, без стороннего софта или макросов. Но античит может воспринимать такую скорость как автоматизацию. В сети предполагают, что система отслеживает тайминги кликов и считает слишком быстрое нажатие подозрительным.

Также ситуация может объясняться обычными ложными банами. Студии часто блокируют SOCD (одновременное нажатие разных направлений, как лево или право) или другие механики быстрого ввода в соревновательных шутерах. Так что новая система Logitech могла случайно попасть под те же правила.


Проблема не ограничивается лишь одной Apex Legends. Геймеры жаловались на баны и в других онлайн-шутерах, в частности в CS2. Античит, похоже, автоматически интерпретирует молниеносные клики как внешнее вмешательство или аппаратные макросы, даже если игра честная. На данный момент жалобы продолжают появляться в соцсетях и на игровых форумах.

«Я бы не рисковал пользоваться этой мышью по крайней мере несколько недель. Кто знает, вдруг VAC распознает такую скорость как тригербот», — предполагают в обсуждении в Steam.

По тестам Human Benchmark, среднее время реакции этой мыши около 172 мс, тогда как у популярных моделей вроде Razer Viper V3 Pro до 206 мс. Такая разница выглядит для алгоритмов как искусственное ускорение ввода.

Источник: TechPowerUp, VpeSports

