В Apple Music появится караоке — до конца года режим будет доступен на iPhone, iPad и Apple TV 4K по всему миру

Режим караоке Apple Music Sing будет встроен прямо в приложение Apple Music.

Пользователи смогут следить за текстами Apple Music в режиме реального времени и регулировать громкость своего голоса.

Анонсировано и несколько функций, предназначенных для бэк-вокала и пения в дуэте. В приложении будет доступно более 50 плейлистов с готовыми песнями караоке.

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«Мы знаем, что наши пользователи любят следить за текстами своих любимых песен, поэтому хотели развить эту функцию, чтобы обеспечить еще больше взаимодействия с музыкой через пение. Это действительно очень весело, нашим клиентам понравится», — сказал Оливер Шуссер, вице-президент Apple по Apple Music и Beats.

Apple Music Sing будет доступна до конца месяца для подписчиков Apple Music. Сервис будет работать на «всех совместимых» iPhone, iPad и новейшей Apple TV 4K, которая была выпущена не так давно.

Ранее Apple подвела итоги 2022 года в своем магазине App Store, выбрав самые лучшие, на ее взгляд, приложения и игры. В целом Apple отметила 15 проектов, получивших премию App Store Award 2022 – среди них программы для всех платформ компании, включая iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV.

Источник: The Verge