В Беларусь привезли китайский электромобиль Geely Geometry A с запасом хода 500 км, при наличии спроса его сборку обещают наладить на местном заводе «БелДжи»

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В Беларусь привезли новый китайский электромобиль Geely Geometry А для изучения спроса со стороны потенциальных покупателей. При этом в случае положительной реакции беларусов на модель ее могут начать собирать на местном заводе «БелДжи».

Geometry — это название всей будущей линейки электромобилей Geely, которая должна быть представлена в том числе и на внешних рынках. В родном Китае седан Geometry А продается по цене от $31,300 без учета местных субсидий.

Мощность электродвигателя с приводом на передние колеса составляет 163 л.с. (250 Нм), что позволяет этому 4,7-метровому седану разгоняться до 100 км/ч за 8,8 секунды (максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч).

В Китае на выбор предлагается две версии батарей — на 51,9 кВтч и на 61,9 кВт/ч, что обеспечивает запас хода 400 км и 500 км соответственно (по не самому реалистичному измерительному циклу NEDC). Поддержка скоростной зарядки позволяет зарядить батарею с 30 до 80% всего за полчаса.

«Со следующей недели дилерские центры в Минске получат эти электромобили в свое распоряжение для демонстрации и проведения тест-драйвов. Если будем видеть, что спрос есть, будет рассматриваться возможность производства. Пока о цене нам говорить рано. Во-первых, надо видеть себестоимость, второе — видеть рыночную цену, третье — учитывать существующие условия» — отметил генеральный директор СЗАО «БелДжи» Геннадий Свидерский.

По его словам, в Беларуси уже разработан комплекс мер, упрощающих и удешевляющих покупку и эксплуатацию электромобилей, проект законодательного документа подготовлен и находится в стадии утверждения.

Напомним, что еще в 2017 году в Беларуси представили первый белорусский электромобиль на базе китайского седана Geely SC7. Тогда же президент страны протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень. В 2018 году в Беларуси стартовала сборка китайских электромобилей Zotye E200EV с запасом хода 220 км, а в прошлом году ученые Беларуси разработали сразу три электромобиля собственной конструкции.

Источник: abw.by