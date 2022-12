В Blizzard возвращается Крис Метцен — геймдизайнер, который более 20 лет работал над World of Warcraft

Метцен ушел в отставку в 2016 году после 22 лет работы в Blizzard над World of Warcraft, Diablo, Overwatch и StarCraft. Теперь он возвращается как творческий советник WoW.

Джон Хайт, старший вице-президент и генеральный менеджер World of Warcraft, объявил, что давний ветеран WoW Крис Метцен, также известный своей работой над Diablo, StarCraft и Overwatch, вернется в компанию.

Метцен начал работать в компании в 1994 году как художник оригинальной Warcraft, а затем привлек свои таланты в другие игры Blizzard. Он также озвучил орка Тралла и являлся со-продюсером фильма Warcraft 2016 года. С полным перечнем работ Криса можно ознакомиться здесь — чтобы понять, почему его возвращению так радуются фанаты.

В 2016 году Метцен отправился на заслуженный отдых, а в 2021-м извинялся в соцсетях — когда появилась новость о преследовании и дискриминации в Blizzard.

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR

— Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021