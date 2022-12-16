В Blizzard возвращается Крис Метцен — геймдизайнер, который более 20 лет работал над World of Warcraft

Метцен ушел в отставку в 2016 году после 22 лет работы в Blizzard над World of Warcraft, Diablo, Overwatch и StarCraft. Теперь он возвращается как творческий советник WoW.

Джон Хайт, старший вице-президент и генеральный менеджер World of Warcraft, объявил, что давний ветеран WoW Крис Метцен, также известный своей работой над Diablo, StarCraft и Overwatch, вернется в компанию.

Метцен начал работать в компании в 1994 году как художник оригинальной Warcraft, а затем привлек свои таланты в другие игры Blizzard. Он также озвучил орка Тралла и являлся со-продюсером фильма Warcraft 2016 года. С полным перечнем работ Криса можно ознакомиться здесь — чтобы понять, почему его возвращению так радуются фанаты.

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В 2016 году Метцен отправился на заслуженный отдых, а в 2021-м извинялся в соцсетях — когда появилась новость о преследовании и дискриминации в Blizzard.

«Приношу вам свои глубокие извинения за ту роль, которую я сыграл в культуре, способствовавшей преследованиям, неравенству и безразличию», — написал он в Twitter. Но Метцен не упоминался ни в одном из исков, возбужденных компанией.

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR — Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021

В Blizzard геймдизайнер возвращается как творческий советник World of Warcraft, прежде чем будет вовлечен в другие смежные проекты WoW.

«Мы очень рады воссоединить его с миром, который он помог создать», — написал Хайт в Twitter.

В августе Bloomberg сообщал, что Blizzard отменила мобильный спин-офф World of Warcraft и распустила команду из 100+ разработчиков. Над проектом под кодовым названием Netptune работали в течение трех лет, прежде чем разногласия в условиях финансирования привели к прекращению сотрудничества. По замыслу разработчиков действие игры развернулось бы в Азероте, однако в иную эпоху, чем в оригинальной World of Warcraft.

Источник: The Verge