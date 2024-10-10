В CD Project Red проблемы из-за «разнообразия, равенства и инклюзивности» и увольнения опытных разработчиков, — инсайдер

CD Projekt Red столкнулась с вызовами из-за потери опытных работников и политики многообразия. Об этом сообщил инсайдер Endymion, ссылаясь на внутренние источники в компании.

По информации Endymion, студию покинуло немало ветеранов, включая геймдиректора The Witcher 3 и других разработчиков, у которых были глубокие знания об игровом движке RED. Этот движок использовали для создания последних ролевых игр компании.

Информатор утверждает, что CDPR сталкивается с трудностями при найме специалистов из-за соблюдения принципов многообразия, равенства и инклюзивности. Это заставило компанию больше полагаться на аутсорсинг для разработки проектов. Endymion считает, что именно эта ситуация подтолкнула CDPR перейти на Unreal Engine для будущих игр. У новых разработчиков достаточного опыта работы с движком RED, поэтому компания решила использовать более распространенную технологию.

Несмотря на это, фанаты с нетерпением ждут The Witcher 4, который уже готов к полноценной разработке. Поводом для оптимизма является и поручение следующей части Cyberpunk 2077 Павелу Саско — человеку, который помог исправить оригинальную игру после запуска.

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Источник: Tech4gamers