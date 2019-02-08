В Chrome для Windows 10 и macOS появится собственный тёмный режим

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Компания Google тестирует новый тёмный режим работы в своём браузере Chrome. Внедрение этой функции для macOS и Windows 10 планируется в одной из следующих версий. На текущий момент новая функция уже доступна в тестовых сборках Canary. Судя по всему, Chrome будет активировать тёмную тему по умолчанию в зависимости от системных настроек в macOS и Windows.

При активации тёмного режима в Chrome браузер использует тёмную страницу по умолчанию для новых вкладок и более тёмные элементы интерфейса, включая контекстные меню. Пока что в текущей тестовой версии встречаются ошибки в работе новой функции. Например, в некоторых системах поддерживается общесистемный тёмный режим, а в других – нет.

Предполагается, что новый тёмный режим в браузере дебютирует в рамках стабильной версии Chrome 74, которую планируется выпустить в апреле. Во всяком случае, текущие сборки Canary с тёмным режимом имеют номер версии 74.

Источник: The Verge