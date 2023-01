В EPAM выяснили, что мешало украинцам изучать IT в 2022 году — «подавляющее большинство не до конца понимает, что такое IT»

EPAM, удерживающая статус крупнейшей IT-компании Украины, в новом исследовании проанализировала, насколько эффективно украинцы учатся IT, и что им мешает на этом пути — в опросе, который проводился с 29 ноября по 15 декабря 2022 года, приняли участие 1927 человек. И вот сейчас авторы поделились результатами.

IT остается единственной экспортной отраслью Украины, которая полноценно работает в военное время и при этом еще и стабильно растет — рекордные зарплаты в долларах, а также повышенное внимание со стороны государства и бизнеса со всеми инициативами стимулирования IT, в том числе и стипендиями (1 и 2), ожидаемое привело к увеличению числа желающих освоить IT-специальность. Около 50 тысяч украинцев подали заявки в образовательную программу от Минцифры IT Generation. В то же время, 10-кратное увеличение количества студентов отметили в EPAM University — там на пилотную программу для свитчеров IT Fundamentals зарегистрировалось более 18 тысяч украинцев. Впрочем, далеко не все, кто захотел попробовать себя в новой специальности, завершили обучение – в EPAM отметили, что базовый курс IT Fundamentals закончил каждый шестой. По словам руководителя образовательных программ ЕРАМ University Дениса Гринева, подавляющее большинство людей, которые пошли учиться, не до конца понимают, что такое IT. Иными словами, IT is hard.

«Я много лет работаю в образовании и вижу влияние советской школы, когда значительное количество студентов ожидает, что учитель будет их подталкивать к обучению. Но в IT все иначе, если человек мотивирован, то ему помогут, дадут материалы, подскажут. Если есть ожидание только «получить зачет», это ошибочный подход». Денис Гринев, руководитель образовательных программ ЕРАМ University

Другие интересные тезисы по исследованию EPAM, посвященному обучению украинцев в IT

Четверть опрошенных призналась, что больше всего в IT их привлекает — и здесь без сюрпризов — уровень заработной платы. Еще четверть сообщила, что для них также важна востребованность профессии.

Чаще студенты выбирают направление FrontEnd — доля таких среди участников опроса EPAM составила 36%. Следом следуют Test Automation (автоматизация тестирования с целью упрощения самого процесса) — 25%, Java (15%) DevOps (11%), Business Analysis (7%) и .Net (6%). Кстати, в Украине чаще всего ищут как раз Frontend-специалистов и тестировщиков, свидетельствуют данные сайта с вакансиями в IT-сфере No Fluff Jobs.

Среди наиболее распространенных причин досрочного завершения обучения — недостаточный уровень владения английским (24% опрошенных признали, что больше внимания пришлось уделять именно английскому языку), некорректное представление о специальности (19%) и недостаток времени (29%).

«Исследовать рынок», «пообщаться с уже работающим», «учиться по 4 часа в день» — главные советы, которые выпускники дают начинающим. Тем, кто рассуждает о выборе профессии в ИТ, EPAM предлагают специальный тест собственной разработки, который поможет определиться со специализацией.

В 2022 году EPAM на основные другие свои исследования нарисовал портрет потенциального украинского IT-свитчера.