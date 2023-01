В EPAM з’ясували, що заважало українцям вивчати ІТ у 2022 році — «переважна більшість не до кінця розуміє, що таке ІТ»

EPAM, яка продовжує утримувати статус найбільшої ІТ-компанії України, у новому дослідженні проаналізувала, наскільки ефективно українці навчаються ІТ та що їм заважає на цьому шляху — в опитуванні, яке проводилося з 29 листопада до 15 грудня 2022 року, взяли участь 1927 осіб. І ось зараз автори поділилися результатами.

IT залишається єдиною експортною галуззю України, яка повноцінно працює у воєнний час та при цьому ще й стабільно зростає — рекордні зарплати у доларах, а також підвищена увага з боку держави та бізнесу зі всіма ініціативами для стимулювання IT, зокрема й стипендіями (1 та 2), очікувано привела до збільшення числа охочих опанувати IT-спеціальності. Близько 50 тисяч українців подали заявки до освітньої програми від Мінцифри IT Generation. Водночас 10-кратне збільшення кількості студентів відзначили в EPAM University — там на пілотну програму для світчерів IT Fundamentals зареєструвалося понад 18 тисяч українців. Втім, далеко не всі, хто захотів спробувати себе у новій спеціальності, завершили навчання — в EPAM відзначили, що базовий курс IT Fundamentals закінчив кожен шостий. За словами керівника освітніх програм ЕРАМ University Дениса Гриньова, переважна більшість людей, які пішли навчатися, не до кінця розуміють, що таке ІТ. Інакше кажучи, ІТ is hard.

«Я багато років працюю в освіті та бачу вплив радянської школи, коли значна кількість студентів очікує, що вчитель буде їх підштовхувати до навчання. Але в ІТ все інакше, якщо людина мотивована, то їй допоможуть, дадуть матеріали, підкажуть. Якщо є очікування тільки «отримати залік», то це помилковий підхід». Денис Гриньов, керівник освітніх програм ЕРАМ University

Інші цікаві тези з дослідження EPAM, присвяченому навчанню українців в IT

Чверть опитаних зізналася, що найбільше в IT їх приваблює — і тут без сюрпризів — рівень заробітної плати. Ще чверть повідомила, що для них також важлива затребуваність професії.

Найчастіше студенти обирають напрямок FrontEnd — частка таких серед учасників опитування EPAM склала 36%. Слідом йдуть Test Automation (автоматизація тестування з метою спрощення самого процесу) — 25%, Java (15%) DevOps (11%), Business Analysis (7%) та .Net (6%). До речі, в Україні найчастіше шукають якраз Frontend-фахівців і тестувальників, свідчать дані сайту з вакансіями в ІТ-сфері No Fluff Jobs.

Серед найпоширеніших причин дострокового завершення навчання — недостатній рівень володіння англійською (24% опитаних визнали, що найбільше уваги довелося приділяти саме англійській мові), некоректне уявлення про спеціальність (19%) та нестача часу (29%).

«Дослідити ринок», «поспілкуватися з тим, хто вже працює», «вчитись по 4 години в день» — головні поради, які випускники дають початківцям. Тим, хто розмірковує над вибором професії в ІТ, EPAM пропонують спеціальний тест власної розробки, який допоможе визначитися зі спеціалізацією.

У 2022 році EPAM на основні іншого свого дослідження намалював портрет потенційного українського IT-світчера.