EPAM намалював портрет потенційного українського IT-світчера [інфографіка]

ІТ-професії були серед найбільш затребуваних ще до 24 лютого, а після повномасштабного вторгнення росії попит на навчання зріс у рази. Про це свідчать дані IT-компанії EPAM, де підбили підсумки пілотного освітнього курсу для новачків.

На безкоштовну навчальну програму IT Fundamentals for Ukrainian switchers подалася рекордна кількість бажаючих – понад 18 000, що у 10 разів більше, ніж реєстрацій на окремі курси компанії до війни. Згідно з отриманими даними під час реєстрації та опитуванням учасників програми, можна скласти портрет потенційного IT-фахівця після перекваліфікації.

Чоловіків та жінок на курсі приблизно порівну, 71% студентів віком від 18 до 44 років. Найбільше зареєстрованих із Києва – практично третина, а кожен восьмий із Харкова чи Львова. При цьому 92% опитаних знаходяться на території України.

Своїм професійним досвідом потенційні світчери найчастіше вказували такі напрямки: освіту, ритейл, фінанси та сферу обслуговування. Також серед них є працівники театру, реставратор антикварної літератури, комплектувальник меблів та бібліотекар. Майже половина студентів курсу працювали у статусі фахівця, а кожен п’ятий – директором чи був власником бізнесу.

Війна є основною причиною перекваліфікації 37% респондентів. Крім того, чверть опитаних хотіли змін у житті, а ще 28% давно придивлялися до галузі. Після трьох місяців учасники програми визначилися зі спеціалізацією в IT: лідером за кількістю реєстрацій є Frontend (38%), на другому місці Java, цю мову програмування обрав кожен п’ятий.

«Зазвичай у нас навчаються кандидати, які вже володіють основами IT та мають уявлення про спеціальність. Однак з урахуванням ситуації на ринку праці ми зрозуміли, що повинні дати можливість усім. Як з’ясувалося, стратегія виявилася правильною і новий пілотний проєкт IT Fundamentals for Ukrainian switchers викликав резонанс – заявки приходили з усієї України та інших країн.

Ми ніколи не працювали одночасно з такою великою аудиторією, по суті, це як велике студмістечко. Проте за відгуками зрозуміли, що подібний проєкт виявився затребуваним. Особливо це актуально для тих, хто через війну втратив роботу» – зазначив Денис Гриньов, керівник освітніх програм ЕРАМ University.