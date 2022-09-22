Google виділив 3 млн євро на 5000 стипендій для навчання українців — зокрема на курси з ІТ-підтримки та цифрового маркетингу на платформі Coursera

Через війну понад 40% українців втратили роботу (згідно з дослідженням grc.ua, що вийшло тиждень тому), багатьом українцям доводиться здобувати нові навички або навіть змінювати кар’єру. Сьогодні Google анонсувала нову ініціативу, щоб допомогти українцям впоратися з викликами воєнного часу — відтепер професійні сертифікати Google на освітній платформі Coursera доступні українською мовою, а благодійний фонд Google.org виділив 3 млн євро на 5000 стипендій для українців, які втратили роботу або ризикують її втратити. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Деталі

INCO (одержувач гранту від Google.org) надає українцям, які втратили роботу або ризикують її втратити, до 5000 стипендій, які покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera. Програма професійної сертифікації Google підійде як новачкам, так і спеціалістам із досвідом роботи у вибраній сфері.

Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень. Після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи.

Навчання доступне онлайн на платформі Coursera та охоплює такі напрями, як Цифровий маркетинг і електронна комерція та ІТ-підтримка — українською мовою, а також Аналітика даних, Керування проектами та UX-дизайн, які доступні англійською мовою. Курси проводяться повністю онлайн — студенти під час навчання зможуть переглядати навчальні відео, читати матеріали та виконувати завдання в зручний час і в зручному місці у вебверсії або мобільному додатку.

Для фізичних осіб

INCO отримала понад 3 000 000 євро грантового фінансування від Google.org, щоб надати українцям до 5 000 стипендій, які покривають вартість підписки на Coursera для доступу до Професійних сертифікатів від Google.

Грант дозволить INCO через свою програму “Work in Tech” у співпраці з Prometheus, PRJCTR і VUM відкрити українцям можливість здобути важливі цифрові навички та отримати додаткову підтримку у здобутті знань та професійному розвитку. Цей грант — частина внеску від Google.org і співробітників Google у розмірі більш ніж 40 000 000 доларів США грошової допомоги та 5 000 000 доларів у вигляді пожертв.

Для бізнесу

На підтримку малого та середнього бізнесу Google разом з Coursera запускає окрему програму — 1000 компаній отримають безплатний доступ до Програми професійної сертифікації від Google для їхніх співробітників. Завдяки гнучким навчальним онлайн-програмам, які можна проходити в зручному індивідуальному темпі, працівники можуть здобути корисні практичні навички та знання. Додаткова інформація та реєстраційна форма — за посиланням.

Більше інформації про Професійні сертифікати від Google можна знайти на сторінці Нові цифрові можливості з Google.

Раніше Google анонсував безплатну навчальну програму «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» для українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями.