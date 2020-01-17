В Epic Games Sore бесплатно раздают платформер Horace

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В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Sore предлагается очередная игра на бесплатной основе. В этот раз пользователи могут получить платформер под названием Horace. При этом игра расширяет границы жанра за счет глубины повествования и отсылок к поп-культуре.

Эта игра была создана всего двумя авторами и получила лестные отзывы критиков. В Cub3d даже заявили, что Horace «имеет все шансы стать лучшим платформером в 2019 году».

Игра рассказывает эмоциональную и детально проработанную историю про самопознание. Главным героем в ней является маленький робот, отправившийся навстречу большим приключениям. Игра наполнена ностальгическими отсылками к поп-культуре, которые с высокой долей вероятности вызовут улыбку у любого геймера, выросшего в эпоху 8 и 16-битных приставок. Пользователям предлагаются мини-игры в стиле ретро, которые хорошо вплетены в повествование.

Бесплатная раздача игры Horace продлится до 23 января. Получить её можно на сайте Epic Games Sore по следующему адресу или через официальный настольный клиент сервиса.